Hütter rast im Kvitfjell-Super-G zum ersten ÖSV-Damensieg der Saison

Endlich ist der Knoten geplatzt: Im Super-G von Kvitfjell jubelt Cornelia Hütter über den ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen. Die 30-Jährige lässt Elena Curtoni um eine Hundertstelsekunde hinter sich.

Spät aber doch haben Österreichs alpine Ski-Frauen den Bann gebrochen und den ersten Saisonsieg im Weltcup geholt. Cornelia Hütter krönte sich am Freitag beim ersten von zwei Super-G in einem wahren Krimi zur Gewinnerin, triumphierte 1 Hundertstelsekunde vor der Italienerin Elena Curtoni bzw. 12 vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Für Hütter ist es der vierte Sieg im Weltcup, der dritte in einem Super-G.

Shiffrin steht vor Gesamtweltcup-Sieg

Mikaela Shiffrin verpasste als Vierte (+0,16 Sek.) zwar ihren 86. Weltcupsieg und damit den Allzeitrekord von Ingemar Stenmark, der fünfte Triumph im Gesamtweltcup ist der US-Amerikanerin aber so gut wie sicher. Acht Rennen vor Schluss beträgt ihr Vorsprung auf ihre beiden ersten Verfolgerinnen Gut-Behrami und Petra Vlhova 781 Punkte.

Drei weitere Österreicherinnen in Top 10

Franziska Gritsch als Siebente (+0,5), Mirjam Puchner als Achte (+0,62) und Stephanie Venier als Neunte (+0,8) machten ein starkes mannschaftliches Ergebnis für den ÖSV perfekt. Nicole Schmidhofer wurde 13. (+0,9), Ramona Siebenhofer 16. (+1:03).

Der zweite Kvitfjell-Super-G geht am Sonntag (10.30 Uhr) über die Bühne, am Samstag (11.00/beide live ORF 1) ist im hohen Norden eine Abfahrt angesetzt.