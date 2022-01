Inzidenz-Wert zu hoch! Flachau-Slalom verlegt

Der Slalom-Klassiker der Damen in Flachau muss verschoben werden.

Der Damen Nachtslalom in Flachau wird aufgrund der Empfehlung des Landes Salzburg verlegt. Ein neuer Austragungsort wird derzeit gesucht. Am 11. Jänner hätte der traditionelle Ski Weltcup Damen Nachtslalom in Flachau stattfinden sollen. Aufgrund der hohen Inzidenz-Zahlen in Flachau hat das Land Salzburg sich gegen eine Durchführung ausgesprochen. Der Österreichische Skiverband nimmt diese Empfehlung sehr ernst und hat daher die Verlegung des Rennens beschlossen.



Derzeit sucht der Österreichische Skiverband, in enger Abstimmung mit dem Internationalen Skiverband (FIS), nach einem neuen Austragungsort.



Die weiteren Weltcupevents, welche in der kommenden Woche in Salzburg stattfinden (Audi FIS Ski Weltcup Zauchensee vom 13. bis 16. Jänner 2022 und FIS Weltcup Snowboard BAD GASTEIN von 11.-12. Jänner 2022), sind davon nicht betroffen und finden wie geplant mit dem bewährten Covid-19-Präventionskonzept des Österreichischen Skiverbandes statt.