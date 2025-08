Liebesglück bei ÖSV-Weltmeisterin: Sie ist verlobt!

Stephanie Venier hat ein goldenes Jahr – auf der Piste und im Privatleben! Nach ihrem WM-Triumph im Super-G bei der Heim-WM in Saalbach sorgt die Tirolerin jetzt auch abseits des Skizirkus für Schlagzeilen: Sie ist verlobt!

Via Instagram gab die Tirolerin am Sonntag ihre Verlobung mit ÖSV-Kollegen Christian Walder bekannt. Dazu postete sie Fotos von ihrer Brautparty – mit dabei: ihre Skifreundinnen Nadine Fest, Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer. Ihr frecher Kommentar an den künftigen Ehemann: „Bist du bereit, @christianwalder?“

Pikant: Walder war zuvor zehn Jahre lang mit Veniers Teamkollegin Cornelia Hütter liiert. Doch das Kapitel ist längst abgeschlossen – jetzt steht das Glück mit der 31-Jährigen im Fokus.

Karriere-Zukunft noch offen

Während also privat bereits die Hochzeitsglocken leise läuten, bleibt sportlich vieles offen. Nach ihrem WM-Gold im Super-G hatte die Speed-Spezialistin deutliche Kritik an ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger geäußert – und einen möglichen Rücktritt in den Raum gestellt.

Ihre selbst gesetzte Deadline: August. Der Monat ist da – eine Entscheidung über ihre sportliche Zukunft steht aber noch aus. Hochzeit oder Karriere? Oder beides?