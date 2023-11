Mit nur 25 Jahren: ÖSV-Dame beendet ihre Karriere

Die 25-jährige Slalom-Spezialistin beendet völlig überraschend ihre Karriere.

Nächster Ski-Paukenschlag: Nach Lucas Braathen und Federico Simoni erklärt nun auch eine Österreicherin ihren Rücktritt. Bernadette Lorenz beendet mit nur 25 Jahren ihre Karriere.

Auf Instagram gab die Tirolerin ihren Entschluss bekannt. „Ich bin fertig mit dem Skirennfahren. Es fühlt sich richtig an, diesen Teil meiner eigenen Reise hinter mir zu lassen. Ich bin überaus dankbar für diese Zeit, die Lektionen, die ich gelernt habe, und vor allem für all die tollen Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Ich freue mich darauf, in ein neues Kapitel einzutauchen …es ist erst der Anfang…“

Gegenüber skinews.ch spricht Lorenz über ihre Beweggründe: „Die Gesundheit ist es nicht. Ich habe die gesamte Reha durchgezogen und hatte schon sechs super Schneetage, war völlig schmerzfrei und hatte eine Riesenfreude mit dem Team am und im Schnee. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es für mich noch etwas anderes als den Profisport gibt“, so die Tirolerin.

Die Slalom-Spezialistin wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und schaffte nie den großen Durchbruch. Lorenz zieht somit nach 12 Weltcup- und 39 Europacup-Starts einen Schlussstrich.