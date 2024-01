Nadine Fest: Entwarnung nach Sturz in Zauchensee

Schockmoment beim Super-G der Damen am Freitag in Altenmarkt-Zauchensee! ÖSV-Läuferin Nadine Fest kam von der Linie ab, stürzte schwer!

Die Kärntnerin wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert und mit Verdacht auf eine Schulterverletzung ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. „Natürlich trübt das die Stimmung. Aber man sieht einfach, wie gnadenlos der Sport ist. Wir bewegen uns alle so am Limit, die Gratwanderung zwischen Sonnenschein und Schatten ist einfach so eng.Jeder riskiert. Wenn man da 100 km/h hat, dann ist die Detonation extrem hart. Ich hoffe, dass es der Nadine halbwegs gut geht“, sagte Siegerin Hütter.

Kurz darauf kam die Entwarnung vom ÖSV. Fest bleibt dennoch zur Überwachung eine Nacht im Spital.