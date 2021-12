Worley führt - Siebenhofer beste ÖSV-Dame

Tessa Worley liegt nach dem ersten RTL-Durchgang in Lienz vorne. Beste ÖSV-Dame ist Ramona Siebenhofer als Zehnte. Ein erstes ÖSV-Technikpodest scheint außer Reichweite.

Tessa Worley geht als Führende in die Entscheidung des alpinen Ski-Riesentorlaufs der Frauen in Lienz. Die Französin schrieb am Dienstag im ersten Durchgang mit 1:03,21 Minuten Bestzeit an. Hinter Worley reihten sich die Schwedin Sara Hector (+0,12 Sek.) und die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,29 Sek.) ein. Beste Österreicherin ist Ramona Siebenhofer, die auf dem zehnten Rang liegt. Die Steirerin hat 0,89 Sekunden Rückstand auf Worley.

Hier alle Details zum 1. Durchgang

Katharina Liensberger liegt im ersten Bewerb nach ihrer Corona-Zwangspause im Zwischenranking nach 45 Läuferinnen mit fast eineinhalb Sekunden Rückstand (+1,42) auf dem 18. Platz. Davor reiht sich aus ÖSV-Sicht noch Ricarda Haaser als 14. (+1,25) ein. Der zweite Durchgang in Lienz startet um 13.00 Uhr. Fans sind wegen der Covid-19-Präventionsmaßnahmen nicht erlaubt.

In der Dolomitenstadt nicht am Start steht Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikaner muss die Bewerbe in Lienz - am Mittwoch steht noch ein Slalom auf dem Programm - aufgrund eines positiven Corona-Tests auslassen. Auch die Schweizerin Lara Gut-Behrami fehlt nach einem weiteren positiven PCR-Test immer noch.