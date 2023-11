ÖSV-Damen bei Robinson-Halbzeitführung weit abgeschlagen

Österreichs RTL-Damen haben mit der Entscheidung beim Riesentorlauf in Killington wohl nichts zu tun. Julia Scheib ist mit über einer Sekunde Rückstand auf die Halbzeitführende Alice Robinson aus Neuseeland die einzige ÖSV-Fahrerin in den Top 10.

Alice Robinson geht als Halbzeitführende in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der Frauen in Killington (ab 19.00 Uhr MEZ/live ORF 1). Die Neuseeländerin hat 0,06 Sekunden Vorsprung auf Sara Hector (SWE) und 0,08 auf Sölden-Siegerin Lara Gut-Behrami (SUI). Hinter Marta Bassino (ITA/+0,21) ist in dem engen Rennen US-Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin Fünfte (+0,23). Beste Österreicherin ist Julia Scheib als Neunte (+1,04).

+++ Der 1. Durchgang hier im Sport24-LIVETICKER +++



Weiters lagen aus dem ÖSV-Team Stephanie Brunner (+1,87), Katharina Liensberger (+2,11) und Ricarda Haaser (+2,16) in den Top 25.