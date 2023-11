Wetter-Chaos sorgt für Blackout im ORF

Liensi & Co. wollen bei Shiffrin-Heimshow vorne mitmischen Bei der großen Heimshow von Mikaela Shiffrin in Killington (USA) versucht Österreichs Damen-Team den Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach guter Leistung in Levi warten am Wochenende ein Riesentorlauf und Slalom (ab 16 Uhr im OE24-Liveticker & ab 16.00 und 19.00 Uhr/ORF 1) auf Liensberger & Co.