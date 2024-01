ÖSV-Damen hoffen auf Ende der Sieglos-Serie In der neuen Race Arena in Lienz ist alles angerichtet für das Technik-Doppel: 24 Stunden nach dem Riesentorlauf am Donnerstag (10/13.15 Uhr) steigt mit dem Slalom (10/13 Uhr, beides live in ORF1) das letzte Damen-Rennen 2023.