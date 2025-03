ÖSV-Star (33) gibt sofortigen Rücktritt bekannt

Familie geht vor: ÖSV-Star beendet Karriere.

Ihr Weltcup-Debüt gab die Steirerin im Dezember 2011 in Lake Louise, wo sie 2015 auch ihren ersten Podestplatz feierte. Nach einem Jahr Babypause kehrte die Speedspezialistin im Frühjahr 2024 wieder ins Team zurück. Doch eine Knieoperation und zuletzt Rückenprobleme verhinderten das erhoffte Comeback. Nach 129 Weltcuprennen, insgesamt 29 Top-Ten-Platzierungen, davon zehn auf dem Podest, kehrt die 33-Jährige nun dem Ski-Weltcup den Rücken.

„Es war eine lehrreiche Reise mit vielen Höhen und Tiefen, unvergesslichen Momenten, inspirierenden Begegnungen und wunderschönen Orten. Skifahren war meine große Leidenschaft, mein Leben - und nun schließt sich dieses Kapitel. Der Sport hat mich geprägt, mir Disziplin, Durchhaltevermögen und Teamgeist beigebracht – dafür bin ich unendlich dankbar. All das hat mich geformt und gestärkt. Nun ist Zeit für einen neuen Lebensabschnitt, neue Herausforderungen und neue Ziele. Ich blicke mit Stolz und Dankbarkeit zurück und gleichzeitig voller Vorfreude in die Zukunft. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt und begleitet haben“, erklärt die Polizeisportlerin.

Tamara Tippler hat sich entschieden, ihre aktive Karriere als Skirennläuferin mit dem heutigen Tag zu beenden. Sie möchte sich dem Muttersein widmen und darüber hinaus neuen Herausforderungen stellen.