Paukenschlag: Trainer-Beben beim ÖSV

Trainer-Knall beim österreichischen Damen-Ski-Team. Der Vertrag von Roland Assinger als Cheftrainer wird nicht verlängert.

Vor einem Jahr sorgte ÖSV-Damen-Cheftrainer Roland Assinger für Wirbel, weil viele Athletinnen schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Dennoch stärkte ihm der heimische Verband den Rücken und hielt an ihm fest.

Ein Jahr später dann der große Knall: Sein Vertrag wird nicht verlängert. In einer Aussendung heißt es, dass sich der 52-jährige Kärntner entschieden habe, die Position abzugeben. „Nach drei intensiven, emotionalen und vor allem erfolgreichen Jahren habe ich nach langen Überlegungen beschlossen, meine Funktion als Cheftrainer mit Saisonende zurückzulegen und das Angebot für einen neuen Zweijahresvertrag nicht anzunehmen“, so Assinger.

Marko Pfeifer, der wegen der Ergebnis-Krise bei den Herren stark in Kritik geraten ist, darf allerdings weiterarbeiten. Sein Vertrag wird bis 2028 verlängert.