× Shiffrin sichert sich den Gesamt-Weltcup

Mikaela Shiffrin hat sich in Kvitfjell vorzeitig den Gesamtsieg im alpinen Ski-Weltcup 2022/23 gesichert.

Die US-Amerikanerin landete am Samstag in der Abfahrt weit vor Lara Gut-Behrami, die damit vor den letzten sieben Rennen fast 800 Punkte zurückliegt. Als Gewinnerin der Kugel für den Abfahrtsweltcup steht vorzeitig die Italienerin Sofia Goggia fest. Der Tagessieg ging an "Gastgeberin" Kajsa Vickhoff Lie, mit ihr gewann erstmals eine Norwegerin eine Weltcup-Abfahrt.

© GEPA ×

Vickhoff Lie siegte mit 0,29 Sekunden Vorsprung auf Goggia, Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter (+0,41). Beste Österreicherin war Ramona Siebenhofer, die ex aequo mit Shiffrin (+0,79) nach 30 Gestarteten den fünften Platz belegte. Super-G-Gewinnerin Cornelia Hütter stürzte mit aussichtsreicher Zwischenzeit im Mittelteil, kam aber mit dem kurzen Schrecken davon. Keine optimalen Fahrten erwischten Nina Ortlieb (+0,89) und Mirjam Puchner (+0,98).

Shiffrin wird beim Weltcup-Finale in Soldeu in zwei Wochen damit ihre insgesamt fünfte große Kristallkugel in Empfang nehmen. Ebenfalls bereits sicher ist ihr die kleine Slalom-Kugel in dieser Saison, alles in allem hat sie schon 14 Kristallkugeln gesammelt. Mit dem Riesentorlauf-Weltcup würde die 15. folgen.