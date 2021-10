Shiffrin spricht über ihre neue Liebe

Mikaela Shiffrin geht wieder auf die große Kugel los, schwärmt von ihrer Liebe.

Nach drei Gesamtweltcup-Titeln in Serie ging Mikaela Shiffrin in den letzten beiden Saisonen (2020 auch wegen des Todes ihres Vaters) leer aus. Heuer will die 26-Jährige zurück auf den Thron, kündigt an, wieder vermehrt Speed-Rennen zu fahren. "Die Technik-Disziplinen werden wohl mein ganzes Rennfahrerleben im Fokus stehen. Aber ich liebe Speed", meint die 69-fache Weltcupsiegerin.

Power-Duo. Kraft für die neuen Ziele gibt ihr die Liebe: Alexander Aamodt Kilde, Gesamtweltcupsieger 2020 aus Norwegen. Bei einem virtuellen Medientermin von Atomic trat das Power-Paar gemeinsam auf, Shiffrin geriet ins Schwärmen: "Ich liebe es, ihn Ski fahren zu sehen. Wir analysieren unsere Fahrten ständig." Gemeinsames Konditionstraining gibt es auch. "Es ist supermotivierend im Gym mit ihm. Jede Einheit ist superhart." Kilde besuchte seine Mikaela im Sommer in Colorado. "Die Zeit war wunderbar. Wir hatten neben dem Training auch ruhige Momente, was eine schöne Abwechslung war", verrät Kilde.