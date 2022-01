Siebenhofer rast aufs Podest

Ramona Siebenhofer raste nur knapp an ihrem dritten Weltcupsieg vorbei. Der Sieg ging vor heimischer Kulisse an Sophia Goggia.

Erfolg für die ÖSV-Ladys vor Olympia. Ramona Siebenhofer stellte ihre gute Form unter Beweis und raste bei der Abfahrt in Cortina auf das Siegespodest. Der Österreicherin fehlten in der Endabrechnung nur 2 Zehntel auf die Siegerin Sophia Goggia. Dritte wurde die Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecká. Siebenhofer schrammte mit Rang 2 damit nur knapp an ihrem dritten Weltcuperfolg vorbei. Ihre bisher einzigen Weltcupsiege holte die Salzburgerin ausgerechnet in Cortina.

Für den ÖSV rundete Mirjam Puchner das tolle Team-Ergebnis mit einem fünften Rang ab. Elisabeth Reisinger legte eine weitere Talentprobe ab. Die Österreicherin zeigte eine beherzte Fahrt und überrascht insgesamt mit Platz sieben.

