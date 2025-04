Ski-Hammer: Herbert Mandl ist nicht mehr sportlicher Alpin-Leiter

Im heimischen Ski-Verband kommt es zu einer personellen Rochade.

Nach der erfolgreichen Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach und im Rahmen einer Weiterentwicklung der alpinen Struktur im Österreichischen Skiverband (ÖSV) übernimmt Herbert Mandl künftig federführend den Aufbau eines Alpin Stützpunktes am Arlberg in St. Christoph. Die Funktion des Sportlichen Leiters Alpin im ÖSV wird von Christian Mitter übernommen, der im Rahmen eines Pressegesprächs offiziell vorgestellt wird.

Viel Erfahrung in Norwegen gesammelt

Christian Mitter bringt eine breite internationale und nationale Erfahrung in seine neue Rolle ein. Er war viele Jahre Cheftrainer der Herren im norwegischen Skiverband und von 2019 bis 2022 Cheftrainer der ÖSV-Damenmannschaft. Zuletzt verantwortete er seit 2022 maßgeblich die Technikmannschaft der norwegischen Herren.



Mario Stecher (ÖSV-Sportdirektor): „Wir sind Herbert sehr dankbar für seine Arbeit in den vergangenen Jahren. Mit seiner Erfahrung, seiner Fachkompetenz und seinem Einsatz hat er einen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen Heim-WM in Saalbach geleistet. Mit dem neuen Alpin Stützpunkt am Arlberg übernimmt er eine Aufgabe mit viel strategischer Bedeutung. Ziel ist es, die Ski Austria Academy künftig noch enger mit dem Rennsport zu verknüpfen und einen nachhaltigen Mehrwert für die alpine Disziplin im ÖSV zu schaffen.

Für Christian Mitter ist es zudem sehr vorteilhaft, das Amt bereits in dieser Saison zu übernehmen – so kann er von Anfang an Verantwortung übernehmen und den kommenden Olympiazyklus maßgeblich mitgestalten. Wir bedanken uns auch ausdrücklich beim Norwegischen Skiverband für die überaus faire und entgegenkommende Reaktion zum Abgang von Christian Mitter.“

Herbert Mandl: „Nach drei intensiven Jahren in der operativen Leitung der alpinen Sparte freue ich mich sehr, künftig mit dem Aufbau eines Alpin Stützpunktes in St. Christoph eine neue Aufgabe zu übernehmen. Die Ski Austria Academy feiert im kommenden Winter ihr 100-jähriges Bestehen – ein historischer Moment, der auch eine Chance für neue Impulse bietet. Von 2013 bis 2022 war ich bereits als Geschäftsführer der Ski Austria Academy tätig und kann mich nun noch intensiver der sportlichen Entwicklung dieser Institution widmen.Die Förderung des Nachwuchses liegt mir besonders am Herzen. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, junge Talente frühzeitig zu erkennen, zu fördern und gezielt in ihrer Entwicklung zu begleiten.“