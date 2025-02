Das Wetter machte der WM-Generalprobe in Garmisch-Partenkirchen einen Strich durch die Rechnung – nun springt Kvitfjell ein.

Die vergangenes Wochenende in Garmisch-Partenkirchen witterungsbedingt ausgefallene Abfahrt im alpinen Skiweltcup der Männer wird am 7. März in Kvitfjell (NOR) nachgetragen. Das gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Montag bekannt. In Kvitfjell sind am 8. März bereits eine Abfahrt und am 9. März ein Super-G angesetzt.