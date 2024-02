Feller mit Reggae-Vibes zum Kristall-Coup

Slalom-Halbzeit vor dem Technik-Herren-Doppel in Bansko! So macht sich Manuel Feller heiß auf den Kristall-Coup.

Nach sechs Rennen liegt ÖSV-Ass Feller souverän an der Spitze, konnte seinen Vorsprung in Chamonix auf den Deutschen Linus Straßer auf 164 Punkte ausbauen. Am Sonntag kann der Fieberbunner einen weiteren großen Schritt Richtung kleiner Slalom-Kugel (seit Marco Schwarz 2021) machen. „Ich bin in der besten Salom-Form meiner Karriere“, sagt Feller im Eurosport-Interview. Die Verkühlung, die der 31-Jährige aus Schladming mitgenommen hatte, ist ausgestanden. In Saalbach legte Feller noch einen Trainingstag ein, denn bislang wurde der aktuell beste Slalomfahrer nicht warm mit der Strecke in Bulgarien.

Fellers Traum ist Sieg im »Wohnzimmer«

„Bis jetzt hatte ich noch kein Rezept, aber vielleicht kann ich das jetzt ändern und den Fans eine gute Show bieten.“ Um sich heiß auf das Rennen zu machen, setzt Feller vor dem Start auf Sommer-Vibes. „Ich höre Reggae und Dancehall“, verriet der leidenschaftliche Hobby-Musiker im Interview. Speziell der Sound des Jamaikaners Anthony B. (Warrior) bringt Feller in Schwung.

Was nur wenige wissen: Feller, der selbst gerne zum Mic greift, kennt den Sänger persönlich, feierte bei einem exklusiven Wohnzimmerkonzert mit dem Sänger ins neue Jahr. Ob die Partystimmung bis zum Weltcup-Finale in Fellers „Wohnzimmer“ Saalbach (16. – 24. März) anhält? „Für mich wäre das ein Traum. Ich lebe in Fieberbrunn. Saalbach ist auf der anderen Seite des Berges. Das ist wie Kitzbühel für mich. Aber es würde sich nicht gut anfühlen, die Kristallkugel in Händen zu halten und kein gutes Rennen abgeliefert zu haben.“