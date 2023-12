Heute wollen Kriechmayr & Co. zurückschlagen

Die Speed-Herren starten am Freitag (11.45 Uhr) in Gröden mit einem Super-G. Der Franzose Matthieu Bailet wird das Rennen eröffnen. Erster Österreicher ist Daniel Hemetsberger mit Startnummer sechs, Vincent Kriechmayer geht mit Nummer 14 auf die Piste.

Mit „Wut im Bauch“ geht Vincent Kriechmayr heute (11.45 Uhr/ORF1 & OE24-Liveticker) in den Super-G und verspricht: „Diesmal werde ich voll attackieren.“ Das hat auch Marco Schwarz vor: „Gut analysieren für die nächsten zwei Rennen und es dann besser machen,“ so der Allrounder, der trotz „Nuller“ im Gesamtweltcup an der Spitze bleibt – alledings nur mehr ex aequo mit Titelverteidiger Marco Odermatt (SUI).

So gehts weiter bei den Ski-Herren

Schwarz will wie sein Schweizer Rivale alle fünf Dolomiten-Rennen in Angriff nehmen. Das heißt auch den Super-G am Freitag sowie die Abfahrt am Samstag in Gröden und gleich danach die zwei Riesentorläufe in Alta Badia (Sonntag & Montag). Für Schwarz folgt zum Drüberstreuen vor Weihnachten dann noch der Slalom am 22. Dezember in Madonna.