Hirscher mit wildem Ritt über die Streif

Hirscher-Mania überschattet in Kitzbühel das erste Abfahrtstraining. Heute ab 11.30 Uhr geht das Abschlusstraining über die Bühne.

Das erste Abfahrtstraining in Kitzbühel hat mit einer unerwarteten Attraktion begonnen: Ex-Ski-Star Marcel Hirscher wagte sich am Mittwoch als Vorläufer über die legendäre Streif. Der Salzburger Jungunternehmer testete auf der schwierigsten Abfahrtsstrecke der Welt seine selbst gegründete Skimarke. „Der sportliche Reiz, die Streif zu bezwingen, stand schon immer auf meiner Liste“, sagte Hirscher. Er plant in „Kitz“ drei weitere Starts.

Vincent Kriechmayr berichtete vom kleinen Plausch mit dem einstigen Branchen-Primus. Dieser habe derzeit eben eine irrsinnige Freude am Skifahren. „Er hat in seiner Karriere so viel Druck gehabt, er war so oft der Retter der Nation. Wenn er jetzt Freude am Gasgeben hat, dann ist ihm das zu vergönnen.“ Während seiner aktiven Zeit als Technik-Spezialist war Hirscher viermal im Super-G und dreimal in der Kombination jeweils „nur“ auf der Streif-Alm unterwegs gewesen.

Pepi Ferstl im Helikopter ins Spital geflogen

Das „Comeback“ des Superstars zog den medialen Fokus schlagartig auf sich und war auch unter den Aktiven großes Gesprächsthema. Viel größeres Thema bei den Top-Stars war die Sicherheit: Um dem Sicherheitsaspekt verstärkt Rechnung zu tragen, versetzten die Veranstalter die Anfahrt zum Hausberg in Fahrtrichtung nach rechts außen. Ein prominentes Opfer gab es dennoch: Josef „Pepi“ Ferstl musste nach einem Abflug per Helikopter ins Spital geflogen werden. „Ich fühle mich wie nach einem Vollwaschgang, aber wir werden sehen, ob ich fit für das Training bin“, gab Ferstl nach seinem Abflug zumindest leichte Entwarnung.

Kriechmayr: »Ich habe den Sauschädel«

Im ersten Training markierte Speed-Dominator Aleksander Aamodt Kilde mit 1:56,54 Minuten die absolute Topzeit vor Matthias Mayer (+0,22). Daniel Danklmaier (5.) und Daniel Hemetsberger (9.) fuhren ebenso unter die Top 10. Weniger optimal lief das Training für Vincent Kriechmayr, der mit über 5 Sekunden Rückstand auf dem 49. Platz landete. Der Doppel-Weltmeister, der es bewusst langsam anging, kommentierte dies mit einem humorvollen Sager: „Ich meine, ich habe den Sauschädel. Das sagt man bei uns, wenn man Letzter ist.“

Das zweite Abfahrtstraining ist heute geplant, allerdings nur, wenn die Wetterprognose hält.

