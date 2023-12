Hrischer litt im Ziel mit Kristoffersen

"Comeback" von Marcel Hirscher beim Riesentorlauf in Alta Badia.

Wo ist Marcel Hirscher? Der Rekord-Weltcupsieger selbst hatte die Gerüchteküche in Alta Badia mit einem Posting auf Instagram angeheizt. „Catch me if you can!“ war da unter einem Bild von Marcel im Zielraum von Alta Badia zu lesen. Und darunter: „Skiing to the Gran Risa with Marcel ...“ Für gestern, 8.30 Uhr, lud der Van-Deer-Ski-Gründer seine Follower ein, mit ihm zum berühmtesten Hang im Riesentorlauf-Weltcupkalender zu pilgern. Dazu ein stimmungsvolles Video, bei dem Hirscher vor dem prächtigen Dolomiten-Panorama über eine präparierte Piste carvt.

ORF-Experte Knauß traf Hirscher in Pause

Beim Riesentorlauf-Klassiker selbst machte sich Hirscher rar. Einer der wenigen, die Gelegenheit fanden sich mit dem Rekordsieger auf der Gran Risa (Hirscher gewann dort 8x) zwischen den beiden Durchgängen zu unterhalten, war ORF-Experte Hans Knauß. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hirscher noch gehofft, dass Van-Deer-Star Henrik Kristoffersen nach einem verhaltenen 1. Durchgang mit Startnummer 1 eine Aufholjagd von Halbzeit-Platz 9 aus starten würde. Die fiel aber bescheiden aus – unterm Strich blieb nur Platz 7. Nach den Plätzen 7 (Slalom/Gurgl) und 8 (RTL/Val d‘Isère) war der bisherige Saisonstart vom als Gesamtweltcup-Mitfavorit gehandelten Kristoffersen, wie Hirscher sagen würde, wohl „nicht das Gelbe vom Ei“. Vor dem zweiten Alta-Badia-RTL bzw. bis zum Slalom in Madonna am Freitag gibt‘s noch viel zu analysieren bzw. nachzujustieren für Hirscher und das Van-Deer-Team.

Was der Boss zu sagen hat, werden wir heute auf ServusTV erfahren. Marcel Hirscher hat sich als Live-Gast für die Jahresabschluss-Gala im Hangar-7 (Montag, ab 21.10 Uhr) angesagt.