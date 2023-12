Ski-Hammer: Am Sonntag gibt Hirscher in Alta Badia Renn-Comeback

Am Sonntag gastiert der alpine Ski-Weltcup für zwei Riesentorläufe in Alta Badia. Dort wird ein ganz besonderer Fahrer am Start stehen: Marcel Hirscher.

Acht seiner 67 Siege im Ski-Weltcup hat Marcel Hirscher auf der Gran Risa in Alta Badia gefeiert. Der Ski-Ort zählt zu den absoluten Klassikern im Ski-Weltcup. Neben Adelboden ist der RTL in Italien einer der härtesten im ganzen Weltcup-Winter. Kein Wunder, dass Hirscher dort der Rekord-Sieger ist. Lokalmatador Alberto Tomba folgt dem Salzburger mit halb so viel Siegen auf Platz 2 der ewigen Siegerliste.

Da versteht es sich von selbst, dass Hirscher ausgerechnet hier sein Renn-Comeback im Rahmen des Ski-Weltcups geben wird. Am Sonntag um 8.30 Uhr ist es soweit und der Rekord-Gesamtweltcupsieger gibt neben Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz & Co. wieder Gas.

"Catch me if you can!" steht auf einem Bild, das zum gemeinsamen Skifahren auf seinem Rekord-Berg einlädt. Der 34-Jährige Ski-Pensionist wird aber selbstverständlich nicht beim Weltcup-Rennen am Start sein. Die Veranstalter in den Dolomiten haben sich offenbar etwas ganz besonderes einfallen lassen. Um 8.30 geht es mit Hirscher auf die Piste.

Immer wieder Alta Badia

Das VanDeer-Mastermind zieht es immer wieder in die Dolomiten zurück. Bereits im Vorjahr schaute er seinen Schützlingen rund um Henrik Kristofferesn dort zu. Dort musste er aber miterleben wie der Norweger zwei Mal knapp geschlagen wurde und nur zweiter wurde. Die Sieger damals waren der mittlerweile zurückgetretene Lucas Braathen und Weltcup-Dominator Marco Odermatt.

Beim Rennen am Sonntag (ab 10 Uhr im Sport24-LIVETICKER) heißt das Duell, auf das alle blicken Odermatt gegen Schwarz. Hirscher wird dabei aber seinem Landsmann keine Tipps geben, stattdessen wird er umso mehr darauf hoffen, dass Kristoffersen den ersten Rennsieg seit dem WM-Triumph im Slalom (19. Februar 2023) von Courchevel/Meribel feiert.