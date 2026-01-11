Nach 1. DG: ÖSV muss nächstes Slalom-Debakel abwenden

Nach dem ersten Durchgang im Slalom von Adelboden liegt beim ÖSV nur Manuel Feller (+0:51) in Schlagdistanz zum Führenden Henrik Kristoffersen (56:65).

Knapp hinter dem Führenden sind noch die Skandinavier Atle Lie McGrath ((+0:28) und Eduard Hallberg (+0:29). Weltcup-Führender Timon Haugan schied überraschend aus.

++Der 2. Durchgang beim Slalom von Adelboden ab 13.30 Uhr im OE24-Liveticker!++

Alle anderen Österreicher haben bereits über eine Sekunde Rückstand: Dominik Raschner (+1:08), Michael Matt (+1:28), Marco Schwarz (+1:39) und Fabio Gstrein (+2:33). Joshua Sturm (DNF) und Johannes Strolz (DNF) schafften es nicht in den 2. Durchgang.

"Für die Ausgangsituation bin ich sehr zufrieden. Ich werde wie immer mein Bestes geben, so viel Gas geben wie möglich. Es ist schon eine enge Kiste, acht Leute innerhalb einer halben Sekunde", so Manuel Feller.