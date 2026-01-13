Nach Horrorsturz: Kilde verzichtet auf Wengen-Rückkehr

An diesem Freitag und Samstag (jeweils 12.30 Uhr/live auf ORF 1) steht am legendären Lauberhorn in Wengen traditionell ein Super-G und eine Abfahrt auf dem Programm. Dabei wird es einen prominenten Abwesenden geben.

Zwei Jahre nach seinem Horror-Crash verzichtet der norwegische Speed-Star auf einen Start bei den Lauberhornrennen. „Dieses Jahr ist es einfach noch etwas zu früh“, erklärte Kilde. Statt Super-G und Abfahrt zu fahren, setzt er auf Training, Geduld – und auf einen klaren Plan mit Blick auf Olympia.

Unglücksort - Wengen

Zur Erinnerung: Im Januar 2024 verlor Kilde nach dem Zielsprung die Kontrolle und krachte brutal in die Fangnetze. Die Diagnose war ein Schock: aufgeschlitzter Unterschenkel, komplizierte Schulterverletzung, später sogar eine lebensgefährliche Sepsis. Fünf Operationen folgten. Wochenlang ging es nicht um Medaillen, sondern darum, ob und wie schnell er überhaupt wieder gesund wird.

© Instagram/Fotomontage

684 Tage später, Ende November 2025, dann das Comeback. In Copper Mountain wird Kilde 24., in Beaver Creek schafft er mit Rang elf sein bislang bestes Saisonergebnis. Solide – aber noch nicht der Kilde, der einst den Gesamtweltcup gewann. Doch der Norweger hat ein klares Ziel: Olympia 2026. Experten trauen ihm zu, bei der Abfahrt auf der legendären Stelvio am 7. Februar wieder ganz vorne mitzufahren. Zwei Tage später steht die Teamkombi an, am 11. Februar der Super-G. Kilde will dort nicht nur starten – er will angreifen.

»Es ist noch etwas zu früh«

„Wengen ist eines der schönsten Rennen der Welt – die Atmosphäre, die Geschichte, die Fans“, sagte der Norweger auf Instagram. „Aber dieses Jahr ist es noch etwas zu früh. Eine Comeback-Saison ist nie einfach, und nach zwei Jahren Pause ist es noch schwieriger.“ Die längste Abfahrt der Welt findet also ohne einen ihrer größten Stars statt. Doch eines ist klar: Kilde ist nicht weg. Er ist auf dem Weg zurück.

Und wenn er eines Tages wieder oben am Lauberhorn steht, wird es mehr sein als ein Rennen – es wird seine Rückkehr an den Ort, an dem sein härtester Kampf begann.