Odermatt führt im Riesentorlauf von Val d'Isere

Feller fährt als Gesamtweltcupführender in Val d'Isere vor Der Weltcup der alpinen Ski-Männer ist nach erfolglosen Rennversuchen nach Europa zurückgekehrt. Nachdem sich für die Speed-Asse in Nordamerika wieder nur Trainingseinheiten ausgegangen waren, spitzen die Techniker in Val d'Isere auf ihre Saisoneinsätze zwei und drei.