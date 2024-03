Odermatt zur Aspen-Halbzeit nicht in Führung

Der Schweizer Marco Odermatt hat etwas mehr Arbeit als gewohnt vor sich, will er auch den neunten Riesentorlauf in dieser Saison gewinnen.

Der Vortagessieger lag am Samstag mit 0,32 Sek. Rückstand auf den Norweger Alexander Steen Olsen an dritter Stelle, Zweiter ist Loic Meillard (SUI/+0,09). Die Österreicher spielten keine Rolle, Raphael Haaser (Freitag Neunter) schied aus, Manuel Feller pausierte plangemäß, Stefan Brennsteiner lag außerhalb der Top 15 bereits 1,77 zurück.

Am Freitag hatte es von mehreren Nationen Kritik wegen der ungleichen Pistenpräparierung (oberer Teil eisig, unterer weich) und eine sehr hohe Ausfallquote gegeben, am Samstag gelang den Rennläufern die Abstimmung auf die ebenso anspruchsvollen Verhältnisse bedeutend besser. Nicht mehr mit dabei war der Brite Charly Raposo, der sich am Freitag einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.