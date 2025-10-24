ÖSV-Herren in Sölden! Haaser startet als Weltmeister bei Null

Die ÖSV-Herren starten am Sonntag mit dem Riesentorlauf in Sölden. Weltmeister Raphael Haaser will trotz Titels bei Null durchstarten, Marco Schwarz ist nach Verletzungen schmerzfrei zurück. Spannung am Rettenbachferner garantiert.

Am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) wollen die ÖSV-Herren im Riesentorlauf von Sölden nach dem Damen-Auftakt nachlegen. Mit Raphael Haaser geht erstmals ein regierender Weltmeister für Österreich beim Weltcup-Start ins Rennen. Der Tiroler sieht sich trotzdem als Herausforderer: "Das alles bringt mir für Sölden nichts mehr. Ich bin Weltranglisten-17. - es geht wieder bei null los."

Haaser will Ausreißer minimieren

Der RTL-Weltmeister von Saalbach will nun auch im Weltcup durchstarten. Sein bestes Ergebnis bislang war Rang sieben. "Ich will die Ausreißer nach unten minimieren. Der Sommer war gut", sagt Haaser. Ein Materialwechsel zu Atomic soll helfen. Zudem will er - bei entsprechender Punktezahl - auch wieder in der Abfahrt angreifen.

Feurstein mit klaren Zielen

Neben Haaser ist auch Lukas Feurstein ein Hoffnungsträger. Der 24-jährige Vorarlberger gewann im März überraschend den Super-G von Sun Valley - den einzigen ÖSV-Sieg der Saison. Im RTL hat der Junioren-Weltmeister noch Aufholbedarf: "Punkte machen. Das habe ich in Sölden noch nie geschafft." Mit Abfahrten will er vorerst nichts überstürzen.

Schwarz schmerzfrei zurück

Wieder ganz fit ist Marco Schwarz. Nach Bandscheiben- und Kreuzbandproblemen ist der Kärntner schmerzfrei und motiviert. "Ich fühle mich jünger als letztes Jahr", sagte er. Sein Fokus liegt zunächst auf dem Riesentorlauf, dort ist auch die Startnummern-Lage am besten. Für Schwarz ist es nach langer Leidenszeit ein Neustart.