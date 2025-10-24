Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Herren
Haaser
© GEPA

Sölden-Auftakt

ÖSV-Herren in Sölden! Haaser startet als Weltmeister bei Null

24.10.25, 23:41
Teilen

Die ÖSV-Herren starten am Sonntag mit dem Riesentorlauf in Sölden. Weltmeister Raphael Haaser will trotz Titels bei Null durchstarten, Marco Schwarz ist nach Verletzungen schmerzfrei zurück. Spannung am Rettenbachferner garantiert.

Am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) wollen die ÖSV-Herren im Riesentorlauf von Sölden nach dem Damen-Auftakt nachlegen. Mit Raphael Haaser geht erstmals ein regierender Weltmeister für Österreich beim Weltcup-Start ins Rennen. Der Tiroler sieht sich trotzdem als Herausforderer: "Das alles bringt mir für Sölden nichts mehr. Ich bin Weltranglisten-17. - es geht wieder bei null los."

Haaser will Ausreißer minimieren

Der RTL-Weltmeister von Saalbach will nun auch im Weltcup durchstarten. Sein bestes Ergebnis bislang war Rang sieben. "Ich will die Ausreißer nach unten minimieren. Der Sommer war gut", sagt Haaser. Ein Materialwechsel zu Atomic soll helfen. Zudem will er - bei entsprechender Punktezahl - auch wieder in der Abfahrt angreifen.

Feurstein mit klaren Zielen

Neben Haaser ist auch Lukas Feurstein ein Hoffnungsträger. Der 24-jährige Vorarlberger gewann im März überraschend den Super-G von Sun Valley - den einzigen ÖSV-Sieg der Saison. Im RTL hat der Junioren-Weltmeister noch Aufholbedarf: "Punkte machen. Das habe ich in Sölden noch nie geschafft." Mit Abfahrten will er vorerst nichts überstürzen.

Schwarz schmerzfrei zurück

Wieder ganz fit ist Marco Schwarz. Nach Bandscheiben- und Kreuzbandproblemen ist der Kärntner schmerzfrei und motiviert. "Ich fühle mich jünger als letztes Jahr", sagte er. Sein Fokus liegt zunächst auf dem Riesentorlauf, dort ist auch die Startnummern-Lage am besten. Für Schwarz ist es nach langer Leidenszeit ein Neustart.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden