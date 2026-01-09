ÖSV-Herren  müssen in  Adelboden  zurückschlagen

Beim Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden (Samstag, 10.30/13.30 Uhr) jagt ÖSV-Star Stefan "Brandy" Brennsteiner Lokal- Favorit Marco Odermatt.

27 Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Italien geht‘s bei den Alpin-Klassikern ans Eingemachte. Und für einige ÖSV-Herren um die letzten Tickets, die im Gegensatz zu letzten Großereignissen wieder heiß begehrt sind. Denn den ÖSV-Herren droht eine Reduzierung auf 10 Starter (siehe r.). Keine Sorgen um seinen WM-Startplatz machen muss sich Riesentorlauf-Spezialist Stefan Brennsteiner. Der Salzburger fühlt sich für das Duell am Samstag (10.30 & 13.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) mit Lokalmatador Marco Odermatt bereit.

Eigene Stimmung wegen Brandkatastrophe

Wobei die Stimmung unter den 40.000 Fans am Chuenisbärgli nach der Brandkatastrophe von Crans Montana allerdings gedämpft sein wird. Startnummernauslosung und Rahmenprogramm wurden gestrichen, gefahren wird trotzdem. Superstar Odermatt: „Wir wollen mit unseren Leistungen und Emotionen dazu beitragen, dass es den Leuten im Entferntesten etwas besser gehen kann.“

Odermatt visiert im RTL seinen bereits fünften Adelboden-Sieg in Folge an. Das ist bisher nur Ingemar Stenmark (1979 bis 1984) gelungen. Marcel Hirscher, der insgesamt 9 Adelboden-Siege (RTL & Slalom) feierte, gewann zuletzt 2019.

RTL-Weltcup: Odermatt jagt Brennsteiner

Seitdem war stets Odermatt als RTL-Weltcup-Leader nach Adelboden gereist. Heuer aber Stefan Brennsteiner die rote Startnummer. Der Salzburger weist nach fünf von neun Rennen in der Disziplinenwertung fünf zarte Punkte Vorsprung auf. Zehnmal ist der 34-Jährige schon in Adelboden gestartet, besser als 13. (2023) war er am selektiven Hang noch nie. Für diesmal gab er sich aber zuversichtlich: "Die Trainings haben sich ganz gut angefühlt." Adelboden sei für ihn neben Alta Badia der Riesentorlauf-Klassiker: "Ein Sieg da wäre eine richtig coole Sache."

Trotzdem fühlt sich Odermatt als Gejagter: „In Adelboden habe ich immer Druck. Gefühlt bin ich ja sowieso immer der Gejagte.“ Erst recht, wenn "Brandy" & Co. heiß darauf sind, zurückzuschlagen!