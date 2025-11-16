ÖSV-Herren wie Kristoffersen (leicht) abgeschlagen

Samba-Führung nach dem 1. Durchgang in Levi! Lucas Pinheiro Braathen (BRA) führt mit 0,41 Sekunden Vorsprung auf Clement Noël (FRA). Die ÖSV-Herren haben Minimum eine Sekunde Rückstand, Slalom-Weltcup-Sieger Henrik Kristoffersen (NOR) sogar mehr.

Die ÖSV-Fahne wird aktuell von Fabio Gstrein (+1,05) auf dem 7. Platz hochgehalten, Manuel Feller (+1,87) konnte nach gutem Start das Tempo nicht hochhalten. Auch Michael Matt (1,48), Marco Schwarz (+1,52), Johannes Strolz (+2,10), Adrian Pertl (+2,28) und Dominik Raschner (+2,41) sind abgeschlagen.

Der ehemalige Norweger Lucas Braathen (54:13) legte bereits früh die Bestzeit vor, Noël und Timon Haugan (NOR, +0,49) sind noch in Schlagdistanz, der Vierte Linus Straßer (GER) hat bereits 0,85 Rückstand. Bei Kristoffersen kommt noch einmal fast eine Sekunde (+1,23) hinzu.

Die Entscheidung im zweiten Durchgang startet um 13:00 Uhr im OE24-Liveticker.