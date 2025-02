ÖSV-Männer in Kranjska Gora mit Sieglos-Serie konfrontiert

11 Saisonrennen stehen noch im Kalender der alpinen Ski-Männer. Für das ÖSV-Team gleichsam elf Chancen, um nicht zum erst zweiten Mal nach 1986/87 eine Weltcup-Saison ohne einzigen Tagessieg zu beenden. In Kranjska Gora finden am Samstag & Sonntag (9.30 & 12.30/ORF 1) RTL und Slalom statt.

Die Österreicher sind saisonübergreifend seit 33 Rennen ohne Weltcup-Sieg. Der bisher letzte glückte Manuel Feller am 25. Februar 2024 und damit vor mehr als einem Jahr. Beim Tiroler wird sich nun zeigen, wie er die laut Eigenaussage "größte Niederlage" seiner sportlichen Laufbahn verdaut hat. Vor zwei Wochen war Feller als undankbarer Vierter im WM-Slalom leer ausgegangen.

Odermatt vor der Kür

Am Samstag (ab 9.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) sind die Augen auch auf Neo-Weltmeister Raphael Haaser gerichtet. Er fährt im Saisonfinish um die Bestätigung seiner Saalbacher Goldfahrt. Besser als Siebenter war der Tiroler in Weltcup-Riesentorläufen noch nie. Die besten Ergebnisse unter Österreichern am Podkoren lieferte in der jüngeren Vergangenheit Stefan Brennsteiner mit den Plätzen drei (2021) und zwei (2022). Neben dem Salzburger Riesentorlauf-Spezialisten schafften es im vergangenen Jahrzehnt in Kranjska Gora nur Marcel Hirscher und einmal Philipp Schörghofer aufs Podest. Im Vorjahr zerstörte Starkregen die Piste und die Rennen fielen aus, womit Fellers Gewinn der Slalomkugel feststand.

Marco Odermatt könnte seinen vierten Gesamtweltcupsieg in Serie bereits praktisch fixieren. Satte 500 Punkte beträgt der Vorsprung des Schweizers auf den norwegischen Technik-Spezialisten Henrik Kristoffersen. Nach Kranjska Gora stehen noch je zwei Slaloms und Riesentorläufe sowie fünf Speedrennen am Programm. An seine Fabelmarke von 2.042 Punkten (2022/23) wird Odermatt bei aller Dominanz und aktuell 1.246 Punkten nur mit Maximalausbeute herankommen.