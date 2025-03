Pinturault macht weiter - aber nur im Riesentorlauf

Skirennläufer Alexis Pinturault will seine Karriere nach der jüngsten Verletzung, die seine Saison frühzeitig beendet hat, fortsetzen.

Er peile das Comeback in der nächsten Saison an und wolle sich dabei auf den Riesentorlauf fokussieren, teilte der 33-jährige Franzose am Freitag im Rahmen eines Online-Medientermins mit. Es werde wahrscheinlich seine letzte Saison, finales Highlight sollen die Olympischen Spiele 2026 in Norditalien sein, erklärte Pinturault.

Franzose hofft auf Osterwunder

Pinturault hatte bei seinem Sturz im Jänner in Kitzbühel, keine zwei Monate nach seinem Comeback von einem Kreuzbandriss im linken Knie, einen Bruch des Schienbeinkopfs und eine Meniskusverletzung im rechten Knie erlitten. Zunächst hatte er offengelassen, ob er seine Karriere fortsetzen wird. Nun will er bereits in einem Monat wieder auf Ski stehen.