Schwarz in Alta Badia nur von Odermatt geschlagen

Marco Schwarz hat es beim zweiten RTL in Alta Badia am Montag zurück aufs Stockerl geschafft. Der ÖSV-Star musste sich nur einem entfesselt fahrenden Schweizer Marco Odermatt geschlagen geben, der damit erneut wichtige Punkte im Gesamtwelctup-Duell gutmachen musste.

Marco Odermatt bleibt das Non-plus-ultra im Männer-Riesentorlauf. Der 26-jährige Schweizer holte am Montag in Alta Badia das Double. Marco Schwarz, der am Vortag als Vierter das Podium verpasst hatte, steigerte sich diesmal nach Rang drei nach dem ersten Durchgang und wurde Zweiter, 1,05 Sekunden hinter Odermatt. Dritter wurde der Slowene Zan Kranjec (+1,22).

Für Odermatt war es sein insgesamt 27. Weltcup-Triumph, sein 17. im Riesentorlauf bzw. Saisonen übergreifend der sechste RTL-Erfolg en suite. Schwarz freute sich über sein insgesamt 22. Weltcup-Podium, das fünfte im Riesentorlauf. "Es war von der Abstimmung her deutlich besser, so macht es schon mehr Spaß", meinte Schwarz im ORF-TV-Interview. Mit einem Rückfall des führenden Odermatt rechnete er nicht. "Ich kenne den Odi schon so lange, da braucht man nicht spekulieren", so Schwarz.

Im Gesamt-Weltcup hat Schwarz nun 92 Zähler Rückstand auf den Schweizer. Im letzten Rennen vor Weihnachten, dem Slalom in Madonna di Campiglio, könnte Schwarz theoretisch das Gelbe Trikot zurückholen. "Ich freue mich auf den Klassiker in Madonna", sagte Schwarz.