Schweizer toben! Üble Kritik nach Kriechmayr-Start

Die Starterlaubnis von ÖSV-Athlet Vincent Kriechmayr im "Wengen-Klassiker" sorgte vielerorts für zahlreichen Wirbel.

Dass Vincent Kriechmayr mit einem extra eingeschobenen Zwei-Sekunden-Training sein Startrecht für die Wengen-Abfahrten erhalten hat, sorgt im Alpin-Zirkus für Wirbel. Im Visier der Kritik steht der Internationale Skiverband, nicht so sehr die Österreicher. Dass die FIS ihre eigenen Regeln quasi missachte, sei "ein reiner Kindergarten", sagte etwa der Schweizer Alpin-Direktor Walter Reusser.

"Es geht überhaupt nicht um den Vincent Kriechmayr, sondern um die Reglements, die da sind, damit jeder weiß, was er zu tun hat", erklärte Reusser im ZDF-Interview. "Es gibt diverse Athleten aus verschiedenen Nationen, die hier nicht am Start sind, weil sie sich an die Regeln halten. Auf einmal werden die an einem Abend einfach gekippt. Dass ein Athlet kein Training fahren muss, ist nicht korrekt. Das ist gegen die Sicherheit."

Auch von Vertretern aus Deutschland und Frankreich kam Unverständnis. Einen offiziellen Protest legte laut FIS-Angaben aber keine Nation ein, ein solcher hätte in diesem Fall auch nur mehr oder weniger symbolische Wirkung.

Grünes Licht nach negativem Test

Kriechmayr hatte am Samstag in Österreich einen positiven Coronatest abgegeben, kurz darauf war der Doppel-Weltmeister in Abfahrt und Super-G aber wieder negativ. Den Test, den Kriechmayr bei der FIS für die Wengen-Woche einmeldete, war negativ - damit gab es vom Weltverband grünes Licht. Weil sein positiver Befund aber bei den österreichischen Gesundheitsbehörden erfasst war, musste der Spitzensportler fünf Tage bis Mittwoch in Quarantäne bleiben und konnte die beiden Abfahrtstrainings am Dienstag und Mittwoch nicht bestreiten.

Die Teilnahme an den Trainings ist gemäß der vorherrschenden Regel-Interpretation notwendig, um eine Abfahrt zu fahren. Das wischte die FIS am Donnerstagnachmittag jedoch vom Tisch. Renndirektor Markus Waldner erklärte: Ein Läufer müsse nur auf der Startliste für die Trainings stehen - was bei Kriechmayr am Dienstag und Mittwoch der Fall war -, müsse vom Originalstart abfahren, dann könne er sofort abbrechen und es würde als Ersatztraining zählen. Das sei in der Vergangenheit schon bei Athleten, die kurzfristig krank wurden, so praktiziert worden, sagte Waldner.

Keine Trainings "nicht so tragisch"

Durch eine Jury-Entscheidung am Donnerstagnachmittag bekam auch Kriechmayr diese Möglichkeit am Freitag vor der ersten Wengen-Abfahrt eingeräumt. Er fuhr um 9.44 Uhr aus dem Starthaus, schnallte nach wenigen Metern ab und ging zur Streckenbesichtigung über. Die verkürzte Abfahrt absolvierte er dann mit Startnummer 7 und belegte den zwöften Platz, 1,26 Sekunden hinter Sieger Aleksander Aamodt Kilde.

"Im Langentrejen war ich zu gerade, dann vor dem Silberhorn-Sprung auch noch einmal, da habe ich kein Tempo mitgenommen", sagte der 30-Jährige. "Kernen-S ist das Einzige, wo ich wirklich gerne einen Trainingslauf gehabt hätte." Auch die Startkurve wäre er gerne einmal gefahren. Sonst sei es aber nicht unbedingt ein Nachteil gewesen, dass er keine Trainings abspulen konnte. "Dafür habe ich frischere Füße gehabt als meine Kollegen. Ich bin da schon ein paar Mal gefahren, dementsprechend ist es nicht so tragisch."