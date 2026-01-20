Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Wunderwachs-Italiener auch in Kitzbühel unschlagbar, ÖSV-Stars abgeschlagen
© gepa

1. Streif-Training

Wunderwachs-Italiener auch in Kitzbühel unschlagbar, ÖSV-Stars abgeschlagen

20.01.26, 12:19
Das erste Training auf der Streif ist geschlagen: Wieder sind die "Wunderwachs"-Italiener vorne - die ÖSV-Stars deckten ihre Karten in Kitzbühel noch nicht auf. 

Giovanni Franzoni - der Sieger des Wengen-Klassikers - hat auch in Kitzbühel im ersten Training die Nase vorne.

Die Italiener nutzen ihren Speed-Vorteil mit dem neuen Spezialwachs beinhart aus - auch Christoph Innerhofer zeigte als Zweiter auf.

Die Österreicher fuhren noch hinterher: Vincent Kriechmay (16.), Otmar Striedinger (17.) und Daniel Hemetsberger (18.) schafften es mit über 1,5 Sekunden Rückstand immerhin in die Top-20.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
