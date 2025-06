Ski-Star Kilde über Verlobte Mikaela Shiffrin: "Seit Anfang April nicht mehr gesehen"

Trennung auf Zeit – Heißt das bald Schluss mit Skifahren?

Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde (32) leidet – und das gleich doppelt! „Ich vermisse den Sport so sehr“, gesteht er im Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF. Seit seinem Horror-Sturz am Lauberhorn im Januar 2024 ist der Norweger raus. Tiefer Schnitt in der Wade, Schulter ausgekugelt – seit 17 Monaten kein Weltcup-Rennen mehr für den einstigen Speed-König!

Doch nicht nur der Schnee fehlt ihm

Denn Kildes Verlobte, US-Skistar Mikaela Shiffrin (30), ist derzeit in Amerika bei ihrer Familie, während er in Europa für sein Comeback rackert. Gegenüber der norwegischen Zeitung „Verdens Gang“ gesteht er: „Ich habe sie seit Anfang April nicht mehr gesehen.“ Dabei sind die beiden seit April 2024 verlobt! Hochzeit in Sicht? Vielleicht – vielleicht auch erst später...

Fokus auf dem Comeback

Denn Kilde spricht Klartext: „Ich glaube, einer von uns muss mit dem Skifahren aufhören, bis es soweit ist.“ Heißt: Die Liebe kommt aktuell nach der Karriere. Trotzdem zeigt er sich optimistisch: „Es ist auch schön, verlobt zu sein.“ Wann es für das Ski-Traumpaar ein Wiedersehen gibt, lässt Kilde offen. Sicher ist nur: Sein Fokus liegt jetzt auf dem Comeback – und das wohl noch vor dem Jawort!