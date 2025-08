Ski-Star über Ehe-Aus: "Ich lag im Bett und heulte"

Nur sieben Monate nach der Hochzeit kam die Trennung.

Sportlich lief es für Thomas Tumler letzte Saison richtig gut. Der Schweizer gewann in Beaver Creek sein erstes Weltcup-Rennen und holte dann bei der WM in Saalbach sensationell Silber im Teambewerb und im Riesentorlauf, wo er nur von Raphael Haaser geschlagen wurde.



Trennung nach nur 7 Monaten Ehe

Privat musste der 35-Jährige hingegen eine schwere Zeit durchstehen. Wie Tumler dem Blick verrät, ist seine Ehe gescheitert. „Meine Frau Svenja und ich haben uns nur sieben Monate nach der Hochzeit getrennt“, erzählt der Vize-Weltmeister Ende Mai offen.

© Getty

Nun sprach Tumler mit dem Blick ausführlich über die Trennung. „Sie sagte mir, dass sie keine Gefühle mehr für mich hat. An der Hochzeit war das alles null Komma null vorhersehbar“, so der Ski-Star. Er habe nach dem Ehe-Aus zehn Kilo abgenommen und sich vor allem versteckt. „Manchmal lag ich den ganzen Tag im Bett und heulte. Für die Rennen riss ich mich zusammen“, so Tumler.

Tumler und Svenja Hefti waren sieben Jahre ein Paar, ehe sie im Vorjahr heirateten. Sogar Roger Federer hatte dem Paar damals via Video zur Hochzeit gratuliert.