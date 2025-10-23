Alles zu oe24VIP
Marta Bassino
Verletzungsschock

Ski-Superstar (29) verpasst Olympia

23.10.25, 09:45
Die 29-jährige Italienerin zog sich in Südtirol eine Fraktur des Schienbeinkopfes am linken Knie zu. 

Die italienische Skirennläuferin Marta Bassino wird die Olympischen Spiele im Februar 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo aller Voraussicht nach verpassen. Die Riesentorlauf-Spezialistin hatte sich am Vortag beim Training in Südtirol einen Bruch ihres linken Schienbeinkopfes zugezogen. Nach der Operation der Fraktur am Mittwochabend in Mailand teilte der italienische Wintersportverband FISI mit, dass Bassino "frühestens in vier bis sechs Monaten" wieder auf Skiern stehen werde.

Die Operation sei erfolgreich verlaufen, und die Sportlerin werde schon in Kürze mit dem Rehabilitationsprogramm beginnen, hieß es in der Mitteilung.

