66-jähriger Hohenlohe fuhr sein letztes WM-Rennen

Für Hubertus von Hohenlohe beendete am Donnerstag sein letztes WM-Rennen als 83.

Als "Gentleman-Racer" wollte er sich verabschieden, sagte der für Mexiko startende Ski-Prinz, der seine WM-Debüt in Schladming 1982 gegeben hatte. Als 41. der Abfahrt, 10,28 Sekunden hinter Weltmeister Harti Weirather (67), der ein Jahr älter ist als Hohenlohe.

Natürlich war Hohenlohe auch vor 34 Jahren bei der ersten Ski-WM in Saalbach 1991 dabei und fuhr die Plätze 51 (Abfahrt), 56 (Super-G) und 46 (Slalom) ein. Sein Top-Weltcupergebnis war übrigens ein 5. Platz in der Kobination in Madonna 1981 (Sieger: Phil Mahre vor Andreas Wenzel).

Platz 83 in der Riesentorlauf-Qualifikation

Bei seiner 21. Ski-WM in Saalbach bekam der Fotograf, Musiker, Unternehmer und Society-Liebling nicht mehr die große Bühne. Er musste neben weit über 100 Exoten-Kollegen in die Riesentorlauf-Quali. Bereits nach dem 1. Durchgang lag er als 107. (+23,46 Sek.) hoffnungslos zurück. Sein letztes WM-Rennen beendete „der Prinz“, wie er in der Ski-Szene gerufen wird, auf Platz 83 - 45,25 Sekunden hinter Quali-Sieger Jan Zabystran aus Tschechien.

Haiti-Läuferin Celine Martin mit 1:13 Minuten Rückstand auf Brignone

Im Damen-RTL durften die Exotinnen übrigens im Hauptrennen mitfahren, was die Organisatoren arg in Bedrängnis brachte. Letzte der 106 Läuferinnen im 1. Durchgang war Celine Martin aus Haiti mit 1:13,58 Minuten Rückstand auf die spätere Weltmeisterin Federica Brignone.