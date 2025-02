Blech-Pech! Kein Happy End für ÖSV-Stars im Slalom

Kein Happy End für unsere Slalom-Stars beim WM-Finale. Manuel Feller wurde beim Triumph von Loic Meillard Vierter - 27 Hundertstel fehlten auf Bronze. Dominik Raschner lieferte im 2. Durchgang eine tolle Aufholjagd und verbesserte sich auf Platz 8.

Die ausverkaufte WM-Arena in Saalbach, Sonntag, 14.04 Uhr. Im Zielschuss zündet Feller, nach dem 1. Durchgang nur Sechster (+1,28) ein Feuerwerk und setzt sich überlegen in Führung.

22.000 feiern den Lokalmatador, das große Zittern beginnt. Schon der nächste Läufer, der Deutsche Linus Straßer löst Feller an der Spitze ab. Der zweifache Saisonsieger Timon Haugan (NOR) fällt zurück. Der Halbzeit-Dritte Atle Lie McGrath (NOR) bleibt 26 Hundertstel vor Straßer.

Dann stürmt Loic Meillard auf den Führungs-Sessel – und Feller ist aus den Medaillenrängen draußen. Da der Halbzeit-Führende Clement Noel rausfliegt, bleibt Feller "Blech". Wie bitter!

Feller: "Größte Niederlage meiner Karriere"

"Verspielt hab ich's im ersten Durchgang", ärgerte sich Feller, der unbedingt eine Medaille gewollt hatte: "So ist es die größte Niederlage meiner Karriere."

Mit „keine Medaille wäre die größte Niederlage, die ich jemals erlebt habe“, hatte sich Feller vor dem WM-Slalom selbst gewaltig unter Druck gesetzt.

Von den drei ÖSV-Läufern, die es in die Entscheidung geschafft hatten, überzeugte vor allem Dominik Raschner, der sich mit Lauf-Bestzeit von Halbzeit-Platz 23 auf 8 verbesserte.

Fabio Gstrein wurde Elfter (+1,89).

Für Marco Schwarz war der WM-Slalom schon nach 7 Sekunden im 1. Durchgang vorbei. „Schon bitter“, so der Kärntner, der nach seinem Comeback (Knie- und Rück-OP) auch bei der WM nicht richtig auf Touren gekommen ist. „Ich wollte attackieren, aber es ist in die Hose gegangen.“

Raschner: „Es ist ein Traum vor diesen Fans, ein Super-Abschluss! Ich genieße es.“

Van-Deer-Boss Marcel Hirscher hatte seinen Läufern im Zielraum vergeblich Daumen gedrückt: Timon Haugan (5.) und Titelverteidiger Henrik Kristoffersen (13.) hatte mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun.

Knut Okresek

Stv. Ressortleiter Sportredaktion

österreich

Ihre neue Tageszeitung

Österreich-Zeitungsverlag GmbH

1010 Wien, Friedrichstrasse 10

Tel: +43 (1) 58811 2442

Fax: +43 (1) 58811 1999

Mobil: +43 (664) 50 29 700

betriebsrat@oe24.at

www.oe24.at

+++ Das Rennen im Sport24-LIVETICKER zum Nachlesen +++

© APA ×

© GEPA ×

Mehr Infos folgen in Kürze...