Ski-Hammer! Shiffrin startet in Team-Kombi – verzichtet aber auf RTL

US-Ski-Queen Mikaela Shiffrin sorgt für eine gute und eine schlechte Nachricht! Bei der Team-Kombi-Premiere der Frauen am Dienstag (ab 10 Uhr, live auf ORF 1) bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm ist sie doch am Start – jedoch nicht mit Lindsey Vonn. Auf den Riesentorlauf verzichtet sie jedoch.

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin sorgt bei der WM in Saalbach-Hinterglemm für eine Überraschung! Die 29-Jährige, die ihre Teilnahme an der ersten Team-Kombination der Frauen ursprünglich abgesagt hatte, geht am Dienstag (ab 10 Uhr, im Sport24-Liveticker) nun doch an den Start – und das mit einer echten Weltmeisterin an ihrer Seite. Gemeinsam mit Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson wird sie für das US-Team ins Rennen gehen.

»Eine Ehre, wenn wir ein Duo bilden«

Shiffrin verkündete die Entscheidung via Instagram und erklärte, dass sich damit ein Kreis schließt: „Nachdem sie Abfahrtsweltmeisterin geworden war, sagte Breezy zu mir: Wenn ich die Team-Kombi fahre, wäre es für sie eine Ehre, wenn wir ein Duo bilden.“ Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und teilten sich in jungen Jahren sogar ein Zimmer.

Ursprünglich hatte US-Ski-Ikone Lindsey Vonn Shiffrin zu einer Teilnahme ermutigt und sogar davon gesprochen, mit ihr ein „Dream-Team“ zu bilden. Doch erst Johnsons Einladung brachte Shiffrin schließlich zur Entscheidung, doch in der Kombination zu starten.

Keine Shiffrin-Show im RTL

Doch nicht alles läuft nach Plan! Denn während Shiffrin in der Team-Kombination doch noch mitmischt, müssen die Fans im Riesenslalom auf die Titelverteidigern verzichten. Die Rekord-Weltcupsiegerin fühlt sich nach ihrem schweren Sturz im November in Killington mental noch nicht bereit für das Rennen am Donnerstag.

„Ich dachte, meine Leidenschaft und meine Sehnsucht nach Wettkämpfen würden die mentalen Hindernisse überwiegen. Doch die Erkenntnis, wie viel Angst ich vor einem Event habe, den ich noch vor zwei Monaten so sehr geliebt habe, ist herzzerreißend“, schrieb Shiffrin emotional auf Instagram.

Viele hochkarätige Paarungen

.Ebenso überraschend tritt die 33-jährige in Abfahrt (Ausfall) und Super-G (8.) medaillenlos gebliebene Gut-Behrami an, mit Holdener zählt sie zu den Topfavoritinnen. Eine weitere Paarung lautet Corinne Suter mit Camille Rast. Für Österreich treten wie am Sonntag verlautbart Mirjam Puchner/Katharina Liensberger, Cornelia Hütter/Katharina Huber, Stephanie Venier/Katharina Truppe und Christina Ager/Katharina Gallhuber an.

Zunächst wird die Abfahrt gefahren (10.00), im Slalom (13.15/jeweils live ORF 1) starten die schnellsten 30 wie im Technik-Weltcup in gestürzter Reihenfolge. Die Zeiten von Abfahrerin und Slalomläuferin werden addiert. Bei der Junioren-WM 2023 in St. Anton kam die Team-Kombination erstmals zur Austragung und stieß auf positive Resonanz.