Ski-Star weint nach Medaille um toten Bruder

Bei Wendy Holdener gab es nach ihrer Silber-Medaille bei der Ski-WM nicht nur Freudentränen. Bei der Siegerehrung weinte die Schweizerin um ihren toten Bruder Kevin.

Gemeinsam mit Lara Gut-Behrami sackte Holdener WM-Silber vor dem ÖSV-Duo Stephi Venier und Kathi Truppe ein. Bei der Schweizerin gab es dann große Emotionen.

Vor einem Jahr starb ihr Bruder und Manager Kevin mit nur 34 Jahren an Krebs. Bei der Siegerehrung in Saalbach flossen die Tränen: "Irgendwo war eine Traurigkeit in mir und bei meiner Familie. Das habe ich auf der Bühne gesehen."

Auch die Eltern waren im Publikum und weinten mit. Ihre Teamkollegin Lara Gut tröstete Holdener. "Sie hat geliefert und ich rede", sagte sie und brachte die Fans und auch Holdener wieder zum Lachen.