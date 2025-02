Trotz 23 Operationen! Ortlieb denkt nicht ans Aufhören

Sie ist die härteste Kämpferin im Ski-Zirkus! Kaum eine Athletin hat eine so lange und dramatische Verletzungshistorie wie ÖSV-Star Nina Ortlieb. 23 Operationen hat die Vize-Abfahrts-Weltmeisterin von 2023 bereits hinter sich – doch ans Aufhören denkt sie keine Sekunde!

Mitten in der WM-Euphorie von Saalbach meldete sich die Vorarlbergerin nun aus dem Krankenhaus in Graz und stellte klar: Sie kämpft weiter. „Es mag für viele schockierend sein, aber ich möchte zurück. Es besteht die Chance auf eine vollständige Heilung, und das gibt mir Zuversicht“, betonte Ortlieb.

Marknagel statt Platte soll Heilung bringen

Derzeit erholt sich die 28-Jährige noch von ihrem schweren Sturz in Garmisch-Partenkirchen, bei dem sich die 28-Jährige nach einem langen Comeback-Kampf erneut einen Bruch im rechten Unterschenkel zuzog. „Die Platte in meinem Bein hat sich stark verbogen – zum Glück ist sie nicht gebrochen. Leider mussten wir feststellen, dass eine weitere Platte nicht für eine vollständige Heilung sorgen würde. Deshalb haben wir uns für einen Wechsel des Verfahrens entschieden“, erklärte sie und fügte hinzu, dass der weitere Heilungsverlauf und ihr Reha-Programm von der finalen Operation am 17. Februar abhängen, in der ein Marknagel im Unterschenkel gesetzt werden soll.

Mit einer Teilbelastung von zwanzig bis dreißig Kilogramm kann Ortlieb derzeit auf Krücken gehen. "Es geht mir den Umständen entsprechend sehr gut, von den Schmerzen her bin ich sehr gut versorgt und allgemein in besten Händen. Ich bin zuversichtlich, das Ärzteteam um mich herum ist auch zuversichtlich." Und zwar zuversichtlich, dass sie den Weg zurück finden und in der nächsten Saison wieder Skifahren könne.

Dr. Max Zacherl (l.) & Dr. Christian Kammerlander mit ÖSV-Läuferin Nina Ortlieb. © Ski Austria ×

Sudoku & Ski-WM vor TV gegen Langeweile

In der Zwischenzeit vertreibt sie sich die Zeit mit Sudoku, drückt ihren Teamkolleginnen bei der WM die Daumen und richtet ihren Blick nach vorne. „Ich werde die Chance ergreifen und das Beste daraus machen.“ Diese motivierenden Worte gab Ortlieb auch an die ebenfalls verletzte Ricarda Haaser weiter – in einem persönlichen Anruf.