ÖSV-Blamage zum WM-Auftakt

Die Heim-WM in Saalbach startet für das ÖSV-Team mit einer Mega-Blamage. Nach einem Freilos im Achtelfinale scheidet unser Quartett mit Julia Scheib ,Stefan Brennsteiner, Stephanie Brunner und Dominik Raschner bereits im Viertelfinale gegen Schweden aus.

Das Zielstadion in Saalbach, Dienstag, 16.28 Uhr. Mit dem Rücken zur Wand scheiterte Stephanie Brunner im Parallelteam-Viertelfinale gegen die Schwedin Sara Hector. Österreich stand vor dem Aus, das auch Schlussfahrer Dominik Raschner nicht mehr verhindern konnte.

Damit ist die erste, von vielen „fix“ eingeplante Medaille futsch. Wie bei den Weltmeisterschaften 2021 und 2023 geht unser Mixed-Team im Parallelbewerb leer aus.

Nach 0:1 durch Scheib wurde Druck zu groß

Die hinter der Schweiz als Nummer 2 gesetzten Österreicher hatten in der 1. Runde ein Freilos. Um sich an den steilen Kurs zu gewöhnen, hatte es für Raschner, Scheib & Co. einen Probelauf gegeben. Ernst wurde es im Viertelfinale gegen Schweden.

Julia Scheib verspielte gleich ihren ersten Lauf gegen Estelle Alphand mit einem schweren Fehler. Stefan Brennsteiner stellte in einem Krimi gegen den jungen Fabian Ax Schwartz auf 1:1. Sein Vorsprung: 8 Hundertstel! Doch Stephanie Brunner leistete sich gegen Sara Hector in Führung liegend einen Patzer. Danach nützte Dominik Raschner auch ein Sieg gegen Kristoffer Jakobsen (plus gleichzeitigem Ausfall des Schweden) nichts. Für Österreich endete der erste Anlauf auf die erhoffte „Pflichtmedaille“ bereits im Viertelfinale!

Die ebenfalls nominierten Fabio Gstrein und Katharina Truppe hatten nicht einmal die Chance bekommen, ihr Können unter Beweis zu stellen.

USA warfen Norwegen aus Medaillen-Rennen

Für die erste Überraschung sorgte Titelverteidiger USA: Paula Moltzan, Nina O‘Brien, River Radamus und Isaiah Nelson hatten die Norweger mit den Technik-Stars Timon Haugan und Atle Lie McGrath bereits in der Runde der letzten acht rausgeworfen.

Damit kam‘s im Semifinale zum Kracher zwischen den USA (allerdings ohne der verletzten Techni-Queen Mikaela Shiffrin) gegen die den Weltcup 2024/25 dominierende Schweiz. Im Parallel-Duell kämpften Österreich-Bezwinger Schweden und Italien um die Medaillen.

