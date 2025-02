Rainer Schönfelder über Haasers Gold-Wahnsinn: "Eine der größten Sensationen aller Zeiten"

Raphael Haasers WM-Triumph gehört zu den größten Sensationen der Sportgeschichte. Seine Unbekümmertheit machte den Unterschied – Ski-Legende & OE24-Insider Rainer Schönfelder analysiert.

Auch wenn ich Raphael Haaser in der großen oe24-WM-Prognose die größten Chancen aller ÖSV-Teilnehmer gegeben hatte: Das, was gestern passiert ist, betrachte ich als eine der größten Sport-Sensationen aller Zeiten. Weil wir etwas erlebten, das nur der Sport möglich macht: In seiner Unbekümmertheit hat Haaser genau das, was er kann, einfach perfekt gemacht. Er sagt sich: „Ich schau nicht links und nicht rechts, sondern nur zum nächsten Tor.“ Das ist perfekt aufgegangen.

Nervenstärke im entscheidenden Moment

Er hat sich mit Startnummer 22 in Stellung gebracht und dann einen unglaublichen zweiten Lauf runtergedrückt. Die anderen der Top 8, die um eine Medaille fuhren, waren im Kopf zu sehr beim erhofften Erfolg.

Die entscheidende Botschaft an Haaser

Ende Jänner hab ich Raphael nach dem RTL in Schladming vorm Weltcup getroffen und ihm gesagt: „Mach einfach so weiter und lass dich nicht verbiegen!“ So muss es weitergehen. Wenn er seine Rezeptur verliert, passiert das, was wir gestern bei Odermatt gesehen haben.