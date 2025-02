Schönfelder: Wenn‘s sein muss, bastle ich Mothl eine Medaille

Wie fit ist Kriechmayr zweieinhalb Wochen nach seinem Sturz in Wegen wirklich? Was wäre für Mayer möglich? Und was kann die WM-Abfahrt? oe24-WM-Insider Rainer Schönfelder nimmt die WM-Strecke unter die Lupe fühlt unserem Gold-Kandidaten und dem Olympiasieger, der noch nicht ran darf, auf den Zahn.

Warum wurde unser Super-G-Team schon vor dem ersten Abfahrtstraining bekannt gegeben? Ist Vincent Kriechmayr wirklich schon fit? Gestern Mittag hatte ich die Antwort. Vinc hat sich in den letzten Tagen super rausgenommen und wieder in Form gebracht. Trotzdem sollte man seine Fahrt nicht überbewerten. Im ersten von drei Trainings war kaum einer am Anschlag unterwegs. Nur wer sich da und dort Reserven lässt, wird es bei der vierten Fahrt, dem WM-Abfahrtsrennen am Sonntag, perfekt hinbekommen. »Nehme Mothl genau unter die Lupe« Die Strecke ist glatt und knackig. Damit werden die schnellen Kurven zur Herausforderung. Ganz nach dem Geschmack von Matthias Mayer, der als Vorläufer als erster Versuchspilot unterwegs war. Wenn seine kolportierte, inoffiziell mitgestoppte Zeit stimmt, wäre das der Wahnsinn: Mothl ist wie die WM-Kandidaten ein Suchender, er tastet sich wie alle anderen erst ans Limit heran. Und das, nachdem er über zwei Jahre komplett weg war. Schade, dass er nicht um Medaillen mitfahren darf. Ein dreimaliger Olympiasieger kommt zurück und holt sich endlich WM-Gold. Was wäre das für eine Story! Die Strecke käme Mothl super entgegen. Ich werde ihn genau unter die Lupe nehmen – und ihm notfalls eine Medaille basteln.