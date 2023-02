Topstar Kristoffersen will mit Gold nachlegen

Hirschers Van-Deer-Team feierte am Mittwoch historische Bronzemedaille.

„Was für ein Tag! Die erste Einzelmedaille bei einer Ski-WM zu gewinnen, ist für uns ein riesiger Erfolg und ein Meilenstein“, ließ Van-Deer-Geschäftsführer Toni Giger per Presseaussendung nach Parallel-Bronze durch Timon Haugan wissen.

Jetzt liegt der Fokus auf den Technik-Highlights RTL und Slalom – mit Superstar Henrik Kristoffersen. Der Norweger hatte sich in den vergangenen Tagen abseits des WM-Trubels in Zinal (Schweiz) vorbereitet. Seit Mittwoch weilt der RTL-Weltmeister von 2019 in Frankreich. Dort wird sich ein sechsköpfiges Van-Deer-Team um ihn kümmern.

Wo ist Hirscher? Der zweifache Slalom-Saisonsieger zählt sowohl heute im RTL, als auch am Sonntag im Slalom zum engsten Favoritenkreis. Vor dem Augen des Firmengründers? „Marcel plant derzeit nicht, nach Courchevel zu reisen“, heißt es auf ÖSTERREICH-Anfrage. „Er wird die Rennen mit Spannung vor dem Bildschirm verfolgen.“ Abwarten, ob eine RTL-Medaille von Kristoffersen was ändert!(okk)