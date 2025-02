Während Ski-WM: Führungswechsel beim ÖSV

Einen Tag nach Eröffnung der Ski-WM wurde ein neuer Geschäftsführer vorgestellt.

Im Rahmen der Ski-WM in Saalbach wurde beim „get together“ des Austria Ski Pools am Dienstag ein neuer Geschäftsführer vorgestellt. Eric Wolf wird mit 1. Juni die Nachfolge von Reinhold Zitz antreten, der über 46 Jahre lang die Geschicke des Austria Ski Pools geleitet hat.

Der in Saalbach aufgewachsene und jetzt in Innsbruck lebende 53-jährige Eric Wolf ist kein Unbekannter beim Österreichischen Skiverband. Nach seiner aktiven Karriere im ÖSV verabschiedete er sich 20-jährig, um in den USA Skirennen zu fahren und Wirtschaft zu studieren.

© Privat/Ski Austria ×

In den 2000er Jahren war Wolf im Atomic Racing Team als Produktmanager für Skischuhe integriert. Später war er als Rennsportleiter bei Völkl Marker und Dalbello tätig. Dieses Amt übte er von 2017 bis letzten Sommer aus.

Der Vorstand des Austria Ski Pools sowie der scheidende Geschäftsführer Reinhold Zitz freuen sich jedenfalls in einer Aussendung, Eric Wolf als Nachfolger gewonnen zu haben.