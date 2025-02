"Frechheit!" - Schweiz-Legende schießt gegen Österreicher

"Großes Maul" - Schweizer wurden vor dem Teamevent besonders angestachelt.

Die Ski-WM in Saalbach ist gerade einmal einen Tag alt und schon gibt es den ersten Aufreger. Nachdem die Schweiz im Teamevent Silber holte, verrieten die Eidgenossen, dass sie vor dem Rennen besonders angestachelt wurden.

„Ich habe heute beim Aufwärmen im ORF-Radio gehört, dass Österreich gute Chancen habe, weil die Schweiz bei den Männern nur mit dem B-Team antrete“, erzählt Thomas Tumler. „Das hat Luca und mich richtig motiviert.“

Auch Schweiz-Legende Beat Feuz, der inzwischen bei SRF als Experte arbeitet, kritisierte den B-Team-Sager der Österreicher scharf. „Das ist schon ein bisschen eine Frechheit“, so der 37-Jährige. „Thomas ist immerhin Weltcupsieger in dieser Saison und so viele Weltcupsiege haben die Österreicher in dieser Saison nicht. Das macht mich schon ein bisschen hässig.“ Brisant: Feuz ist mit einer Österreicherin verheiratet und lebt inzwischen in Tirol.