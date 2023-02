Sehen wir das Van-Deer-Logo bei der WM?

Spätestens vor den Technikbewerben in Courchevel wird wieder heftig über Hirscher-Ski diskutiert.

Während die Konkurrenz leicht genervt wirkt, strotzt Van Deer vor Tatendrang.Keine andere Skifirma wirbelt so viel Staub auf wie die erst im Herbst 2021 gelaunchte Hirscher-Marke Van Deer, die mit der 50-%-Beteiligung von Red Bull so richtig Flügel bekam. Dank Henrik Kristoffersen fuhr man gleich beim Weltcup-Debüt in Sölden aufs Podest, der 1. Sieg folgte am 4. Jänner in Garmisch. Als Kristoffersen versehentlich mit ­einem Ski mit sichtbarem Logo jubelte, liefen bei Van-Deer-Geschäftsführer Dominic Tritscher die Leitungen heiß. Wegen angeblicher Red-Bull-Schleichwerbung.



Hinter den Kulissen wurden Paragrafen geprüft, ehe das Logo vor dem Start zum Nacht-RTL in Schladming neuerlich kurz hergezeigt wurde. Sofort kam eine ­E-Mail (angeblich auf Befehl von FIS-Präsident Johan Eliasch) mit der Drohung, Kristoffersen (sowie Van-Deer-Kollegen Haugan und Raposo), die Rennlizenz zu entziehen.

Wieder kam schwarzes Tape zum Einsatz. Große Frage: Warum reicht es bei Skispringer Andreas Wellinger, „nur“ den Bullen abzukleben? Die Adler sind Alpin-Narr Eliasch (wollte auf der Streif Vorläufer spielen) scheinbar nicht so wichtig. Bei der Alpin-WM werden wieder alle Augen auf die Kristoffersen-Ski gerichtet sein. Mit oder ohne sichtbares Logo.