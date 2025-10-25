Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Sölden-Sensation! ÖSV-Star Scheib rast zum Gletscher-Sieg
Weltcup-Auftakt

Sölden-Sensation! ÖSV-Star Scheib rast zum Gletscher-Sieg

25.10.25, 13:56
Ski-Sensation beim Weltcup-Auftakt in Sölden! Julia Scheib hat sich den Sieg im RTL am Gletscher geholt. 

9 Jahre, 7 Monate und 18 Tage nach Eva-Maria Brem in Jasna hat Julia Scheib wieder für einen österreichischen Riesentorlauf-Sieg im Ski-Weltcup gesorgt. Die 27-jährige Steirerin brachte ihre überlegene Halbzeitführung beim Saisonauftakt in Sölden vor der US-Amerikanerin Paula Moltzan (+0,58 Sek.) und Lara Gut-Behrami (SUI/+1,11) ins Ziel. Für den ÖSV ist es der erste Erfolg auf dem Rettenbachferner seit 2014, als Anna Veith zeitgleich mit Mikaela Shiffrin triumphiert hatte.

Scheib erlöste die ÖSV-Frauen nach 79 sieglosen Riesentorlauf-Rennen. Dass ihr das Gletscherrennen im Tiroler Ötztal liegt, hatte sie bereits mit Rang drei im Vorjahr bewiesen. Es war ihr erster und bisher einziger Podestplatz im Weltcup. Während die ÖSV-Alleinunterhalterin in dieser Disziplin ablieferte, hatten ihre Teamkolleginnen nichts um die Spitzenplätze mitzureden.

Hinter Stephanie Brunner (23.) schaffte die 25-jährige Nina Astner als 24. ihr bestes Weltcupresultat trotz Skistock-Pech. Katharina Liensberger qualifizierte sich als 30. gerade noch für den zweiten Durchgang, in dem sie drei Plätze gut machte. Für Victoria Olivier (31.), Franziska Gritsch (38.), Maja Waroschitz (40.), Viktoria Bürgler (51.) und Lisa Hörhager (Ausfall) war das Rennen nach einem Lauf vorbei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
