Traditionsrennen fliegt aus dem Weltcup-Kalender

Erstmals seit 1991 finden in Lake Louise keine Rennen mehr statt.

In der kommenden Saison finden keine Weltcup-Rennen in Lake Louise statt. Die Station im kanadischen Bundesstaat Alberta, die seit 1991 fixer Bestand des Frauen-Weltcups war und ab 1999 auch bei den Männern den Auftakt in den Speed-Winter bildete, figurierte im Mai noch im provisorischen Kalender der Männer, allerdings mit dem Vermerk "to be confirmed".

Wie der kanadische Skiverband mitteilte, bemühen sich die Organisatoren um eine Wiederaufnahme ins Programm der übernächsten Saison. In den vergangenen Jahren hatten finanzielle Engpässe die Durchführung der Rennen erschwert.